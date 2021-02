Kohtumõistmine on alati olnud avalikkuse tähelepanu all. Peamiselt pälvib tähelepanu kohtusse jõudnud konflikt, olgu see vaidlus raha pärast, võimukandja ebaeetiline käitumine või raske kuritegu. Konflikt müüb, aga probleem pole selles. Huvi kohtumõistmise vastu polegi tegelikult probleem, hoopis huvipuudus oleks.

Miks üldse on kohtupidamine avalik? Kust jookseb piir, millal peaks olema kohtupidamine avalik? Kuidas asetuvad siia konteksti Mati Alaveri ja Aivar Mäe juhtumid?