Sõltumatu ajakirjandus on Venemaal veel alles. Kõige kiuste

3. veebruari õhtul muutis Venemaa kohus opositsionäär Aleksei Navalnõi tingimisi karistuse reaalseks vangistuseks. Tuhanded Moskva ja Peterburi elanikud läksid rahulikule protestimeeleavaldusele. Nad ei lõhkunud vaateaknaid ega süüdanud autosid, vaid nõudsid Navalnõile vabadust ja president Vladimir Putini erruminekut.

Pealinnas oli neil vastas terve jõuorganite armee. Üle tuhande inimese arreteeriti, kümned said kannatada.

3. veebruaril näitasid Vene riigi rahastatavad telekanalid inimeste peksmise ja kinnivõtmise asemel seda, kuidas OMON aitab vanemal naisel teed ületada ja invaliidil ratastooliga metroost väljuda. Kes on sündmusi jälginud, neid ajab see naerma. Kõige adekvaatsema pildi toimunust edastas telekanal Dožd (ee Vihm). See on Venemaa kõige suurem sõltumatu telekanal. Küsisime Doždi kaastöölistelt, mis tunne on töötada ajakirjanikuna, kui igalt poolt avaldatakse survet.