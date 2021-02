Aleksander Laane: õpime maailma kogemusest – tubaka alternatiivid tõesti toimivad

Euroopa Liit on alkoholi ja tubaka kohta käivate reeglite ja piirangute kehtestamisel olnud väga range. Kahjuks on antud meetmetel üldiselt väga aeglane mõju. Maailma Terviseorganisatsiooni avaldatud suitsetajate statistika näitab suitsetajate osakaalu muutust viimase 10 aasta jooksul keskmiselt vähem kui 10 protsenti, mõnes vanuserühmas on tekkinud harjumust eriti raske ümber pöörata.