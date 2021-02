Jüri Luige seitse märkust Borrellile: valesti asetatud eesmärk tõi hiiglasliku propagandavõidu Venemaale

Venelased ei oska absoluutselt hinnata seda Läänes nii levinud mõtteviisi, et kuigi meil on erimeelsused, räägime õhu puhtaks. Isegi kui me sellega ühtegi probleemi ei lahenda, saame nii teineteisest paremini aru.

Venelaste jaoks on iga selline kohtumine nagu hokimatš, kust keegi tuleb välja võitjana ja keegi jääb kaotajaks. Venelased said muidugi aru, et Borrellil pole volitusi midagi sisuliselt arutada ja otsustasid oma kasu välja võtta hoopis propagandapunktides. Borrelli visiit on kurb näide sellest, et venelastega ei saa asju ajada õhinapõhiselt, vaid ainult külmavereliselt ja ratsionaalselt.

Josep Borrell rikkus mitut põhiprintsiipi, mida venelastega läbi rääkimisel peab arvestama.

Esiteks, mis eesmärgil sa alustad läbirääkimisi või visiiti olukorras, kus venelased on äsja mürgitanud opositsiooniliidrit, siis ta vangistanud ja arreteerinud tuhandeid meeleavaldajaid?