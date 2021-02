Ma pole tükk aega midagi nii jäledat lugenud. Kremli suunal aastaid õhusuudlusi saatnud Yana Toom võrdleb Putini autoritaarse režiimi repressioone rahumeelsete demostrantide vastu Eesti politsei tegevusega vandalismi- ja varastamispeoks kujunenud pronksirahutuste mahasurumisel.

Sisuliselt paneb ta ühele pulgale putkat röövinud kokk Zenjat ja jõhkralt kinnipeetud Navalnõi juristi ning poliitiku Ljubov Sobolit.

Kuigi ta väidab, et ei toeta jõukasutust Vene režiimi poolt, mängib ta sõnadega ja tahab panna vaikima neid inimesi, kes Eestis represseeritud venemaalasi toetavad. Madal ja ebaveenev retooriline võte. Eurosaadik ilmselt muretseb, et tema mõju, mis on ülesehitatud praegusele poliitilisele kliimale Eesti ja Venemaa vahel, hakkab pudenema.