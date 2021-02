Keefirivuntsi teekond tätoveerimisest ehtekunstini: "Kõik algas sellest, et otsisin endale klassikalist pealuusõrmust"

Seda, kes või mis ta täpsemalt on, on Keefirivunts ka ise korduvalt mõelnud ja jõudnud järeldusele, et ei tasugi end kuhugi lahterdada. „Muutus on alati hea ja mulle on kusagilt jäänud külge mõtteviis, et kui su töö või hobi muutub liiga mugavaks, on aeg midagi muud teha. Jään kindlasti ka tätoveerima, aga praegu on ehete tegemine südamelähedasem.”

Tätoveerimises ja ehtekunsti loomises tehtav mõttetöö on kunstniku sõnul võrdlemisi samasugune. „Kõik algab ideest ja siis vaatad, mis reaalselt välja tuleb,” räägib ta. „Ehtekunstis on muidugi rohkem eksimisruumi kui tätoveerimises, aga nagu ütleb mu brändi lause „Crafted for life”, on kõik, mida ma loon, mõeldud kestma terve elu.”