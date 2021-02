Esiteks, kui palju EL üldse suudab täna ühtset välispoliitikat teostada ja luua. Nagu näha ELi välisministri Josep Borrelli Moskvas käimisest, on ELi välispoliitika nõrk ja vähemalt Venemaa suunal ei saa seda usaldada. Ja teine Eesti jaoks oluline asjaolu on see, kuivõrd väike Eesti üldse pääseb kujundama ELi Hiina-poliitikat või palju meil selleks pädevust on. Lihtsalt kaasanoogutamise aeg Hiina-teemal peab tänaseks läbi olema.

Veel üks põhjus, miks 17+1-st lahkuda, on see, et Hiina peab seda tippkohtumist oma ülemaailmse Uue siiditee osaks. Uus siiditee on mõeldud arenguriikidele Hiina arenguabi ja kõrgeprotsendiliste laenude andmiseks.