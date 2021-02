Minu lemmikkirjanik Terry Pratchett on ühes oma raamatus öelnud, et vale teeb joostes tervele maailmale tiiru peale enne, kui tõde endale saapad jalga jõuab panna. See kehtib ka sotsiaalmeedias levivate valeuudiste kohta. Miks see nii on ja kuidas me saaksime seda muuta?