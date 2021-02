Eesti venelased ei taha Euroopa "mürgisüsti", nõuavad hoopis Sputniku vaktsiini

Narva perearst Valentina Mišenkova rääkis, et Narva perearstid seisavad iga päev silmitsi olukorraga, kus patsiendid räägivad Euroopa vaktsiinide halvast mõjust. “Nad räägivad õudusi, mida pole tegelikult kunagi juhtunud. Ja eakat inimest on juba raske ümber veenda.”

Perearst Maimu Pintson lausus, et patsiendid küsivad vaktsiini kohta palju küsimusi – eakamatel inimestel on rohkem kaasuvaid haigusi ja seetõttu ka suuremad kartused – seetõttu on telefoni teel vaktsiinisüstile kutsumine ja selgituste jagamine väga ajamahukas.