Kuidas me jõuame selleni, et kuigi minu ja sinu meediatarbimine on erinev, oleks see baasinfo, mis seal tuleb siiski õige. Ja kuigi tõde on vaataja silmades, siis kuidas me jõuame vähemalt selleni, et me kuulame oma ala eksperte, mitte ei levita edasi valeinfot.

Käime koolis. Harime ennast, räägime lastele, kuidas internetis käituda ja millist uudist uskuda ja kus on TikTokis ja Facebookis ja Instagramis report nupp ja kuidas võõraid üldse ei tasu uskuda.

Mure on selles, et seda kõike tehakse juba praegu ka. Ma olen ise koos õppinud inimestega, kes vaktsiine ei tunnista ja on veendunud, et USA valimistulemused olid võltsitud ning kliimasoojenemist ei ole. Või no kui on, siis mitte inimtekkelist vähemalt.

Mina ja sina oleme koos töötanud, saunas käinud, ennast harinud ja me oleme kardinaalselt erineval arvamusel sellest, mis on tõde.