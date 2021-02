Riina Kuusik-Rajasaar: Eesti digilahendused Aafrikas - läbimõtlemata tegutsemine võib hoopis aidata diktaatoritel võimu kindlustada

Eesti riigi kahepoolne suhtlus Aafrika riikidega on eelnevatel aastakümnetel olnud suhteliselt põgus; see tihenes alles siis, kui Eesti oli Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja ja alustas aktiivset kampaaniat, et saada ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liikmeks.

Eesti Aafrika strateegia koondab endas nelja suurt valdkonda - välis-ja julgeolekupoliitika, majandussuhted ja äridiplomaatia, arengukoostöö ja humanitaarabi ning eestlaskond võõrsil – ning toob välja kolm prioriteetset regiooni: Ida-Aafrika, eelkõige Keenia, kuhu on plaanis rajada esimene Eesti saatkond Sahara-aluses Aafrikas; Lääne-Aafrika, eelkõige Mali, kus Eesti osaleb mitmes rahvusvahelises rahuvalvemissioonis, ja tulevikku vaatavalt ka Lõuna-Aafrika sh Namiibia ja Lõuna-Aafrika Vabariik.

Nutikas koostöö ettevõtete, haridusasutuste ja arengukoostöö organisatsioonide vahel, digilahenduste pakkumine kogukonna majanduslike või kliimamuutustest tingitud probleemide lahenduseks, aitab tugevdada nii Eesti head kuvandit kui tagada Aafrika riikide kestliku arengu.