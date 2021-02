PÄEVA TEEMA | Elo Võrk: lapsevanemad, õppige suhtlema ka emotikonikeeles

Ma ei taha siinkohal öelda, et silmast silma suhtlus on oma tähtsust kaotamas. Vastupidi, see on mingis mõttes isegi olulisem kui kunagi varem. Aga digiriigis elamine tähendab seda, et lisandunud on uusi suhtlusvorme.

Lisaks õhtusöögijuttudele räägivad lugusid emotikonid, meemid, ajas pidevalt muutuv släng ja kanalid, mis võimaldavad neid visuaalseid lühijutte üksteisega jagada. Tagasiteed enam pole, need tehnoloogilised lahendused on tulnud, et jääda. Mis siis, kui noored tegelikult jagavad meiega oma mõtteid ja tundeid, aga me ei oska neid enam kuulata või märgata?

Tehnoloogia on kahtlemata osa haridusvaldkonna innovatsioonist, aga võib-olla peavad õppima ja kohanema ka lapsevanemad.