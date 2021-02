Laine kunagine solist Lagle Alpius: Laine lõpp oli valus. Väga raske on täie hoo pealt karussellilt maha astuda

Ansambel Laine vajus pärast ansambli juhi Raivo Diksoni (1940–1984) äkksurma vaikselt laiali. Laine lõpp oli valus. Üleliidulise trajektooriga tähelennult ühtäkki töötu argipäeva maanduda oli traagilisem, kui see kõrvalt paistis. Mõni ei harjunudki enam argieluga, kaks Laine lauljatari lõpetasid elu enesetapuga.

„Delikaatne teema, keegi ei tea ju täpselt, miks. Tagantjärele tarkuses: seal taga võis olla tõesti see, et kui sulle on nii pikka aega elus kõik ette kirjutatud, mis sa teed, kõik on planeeritud, kõik on teada, kõik on olemas ja siis ühel päeval on see otsas ja sul tuleb täie hoo pealt karussellilt maha astuda. See võib tekitada hinge oi kui tühja tunde, nii et sa ei teagi, mida oma eluga edasi peale hakata,” oletab Lagle.