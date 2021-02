Ain Anger: Estonias toimuv ei erine teiste ooperimajade intriigidest

Ain Anger (49) on kultuurkapitali helikunsti valdkonna peapreemia värske laureaat. Eelmise aasta juunis sai ta esimese eestlasena kammersänger’i tiitli, mis on ooperilaulja kõrgeim tunnustus Saksamaal ja Austrias. Teda peetakse üheks nüüdisaja parimaks Richard Wagneri bassiks. Anger on laulnud 31 riigis ja kõikides maailma suurimates ooperiteatrites. Sel aastal lisandub nende sekka ka New Yorgi Metropolitan Opera. Anger rõhutab, et uus, korraliku akustikaga hoone oleks Eesti riigi visiitkaart. Mis Angerit edasi kannustab ning miks ta arvab, et Wagnerit on tegelikult kerge laulda?