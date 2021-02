PÄEVA TEEMA | Haridusministeerium: oskustöötajate puudujääk on tööstusele kasulik - see sunnib mõtlema automatiseerimisele

Lisaks õppeasutuste ja ministeeriumi pingutustele on siin ka tööandjate panus hädavajalik. Tööjõu puudujääki ei ole võimalik katta ainult koolituspakkumisega, vähemalt mitte seni, kuni tööstus on noorte jaoks ebaatraktiivne töökeskkond.

Vähe on selliseid ettevõtteid, mis sümboliseerivad tulevikutööstust. Noored otsivad tööstuse kontekstis pigem tööd ametites, mis pakuksid võimaluse teha rahvusvahelistes meeskondades paindliku tööajaga ja kõrge palgaga huvitavat ja arendavat tööd, olgu see siis tehnoloogiliste uuenduste või tootearenduse kontekstis.

Haridus- ja teadusministeeriumil on tehnoloogiavaldkonna kutseõppe populariseerimiseks järgmise viie kuni kümne aasta lõikes mitmeid plaane.