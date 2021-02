Sandra Roosna: võimalik vaid Eestis - peaministrist saab ükssarvikukütt

Tundub, et igaüks teab kedagi, kes teeb idufirmat, kuigi see on jätkuvalt paljudele arusaamatu nähtus. Eestlaste puhul see on uus rahvussport. Võimalus saada kuulsaks ja rikkaks. Enamusele aga tähendab see läbi põlemist, täpselt nagu tippspordis.

Tehnoloogiaidu on eriline tavaärist ennekõike kasvukiiruse ja globaalse haarde poolest. Kõik idufirmade asutajad üle maailma võistlevad üksteisega sarnastel alustel. Kas idu käive kasvas 100% või 500% aastas, mitu või mitukümmend uut turgu avati? Nii 3-5 aastat järjest, kuniks selgub, kas sellel on ükssarviku potentsiaali.

Kasvumõõdikud on kosmilised ja inimesed, kes idufirmasid teevad, peavad olema kosmilise energia ja vastupidavusega.