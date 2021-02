Rääkimata lugu. Jaan Krossi andis esimesena teada Kalevi-Liival tapetud mitmest tuhandest juudist

Reedel esitletakse Tallinna kirjanike majas Jaan Krossi vangilaagris ja Siberis asumise oleku ajal kirjutatud kirjade kogumikku „Kallid krantsid. Kirjad vangilaagritest ja asumiselt Siberis 1946–1954”. Just homme on Krossi 101. sünniaastapäev, sel puhul meenutas isa Krossi poeg Eerik-Niiles Kross.

Krossi eluloos on sõja-aastate kohta enamasti lakooniliselt märgitud, et „osales vastupanuvõitluses”. Millega ta täpselt tegeles?

Isa sattus varakult vastupanuliikumisse. Juba 1940. aastal, kui nõukogude võim korraldas Eestis valimisi, tegeles isa koos teistega sellega, et seada üles kommunistidest kandidaatide vastaskandidaadid. Nad said toetushääled 80 vastaskandidaadile, kuid sellegipoolest eemaldati nad Ždanovi korraldusel valimisnimekirjadest. Selle ürituse taga oli isa sõber Heinrich Mark, kes koos Jaan Otsaga korraldas eesti haritlaste vastupanuliikumist ka Saksa okupatsiooni vastu. Nad lõid sidemed Eesti Helsingi ja Stockholmi saadikutega ning hakkasid edastama välisesindustele infot Eestis toimuva kohta.

Leiti, et Eesti huvide eest välismaal seismiseks peavad saadikud teadma võimalikult igakülgset infot Eestis toimuva kohta. Ernst Kulli juhtimisel hakati koguma materjali kõikide põhiliste eluvaldkondade kohta, alustades poliitikast ja majandusest ning lõpetades okupatsioonivõimude tegutsemisega. Üsna varakult võeti vastu otsus, et sakslaste sõjategevust ei kahjustata, kuna Eesti jaoks on parem, kui punaarmee hoitakse väljas nii kaua kui võimalik, lootuses, et pärast sõda õnnestub rahukonverentsil läbi rääkida iseseisvuse taastamine. Kuid ülejäänud asjades üritati anda võimalikult täielikku teavet.

Info anti edasi kulleritega – selleks kasutati endiste piiritusevedajate teeneid, aga aitasid ka Soome sõjaväelased. Paadid käisid regulaarselt Soome vahet ja vahel ka Rootsis, kuigi Rootsiga oli ühendust keerulisem hoida. Rootsist üritati 1944. aastal Eesti kaitseväe relvastamiseks relvi hankida, kuid sellest ei tulnud midagi välja.