Väidetavalt andis Putin vaktsiinile heakskiidu pärast väga piiratud ulatusega inimkatseid, kus meedia teatel sunniti osalema riigiametnikke. Kuid paistab, et risk õigustas ennast. Veebruari algul usaldusväärses teadusväljaandes The Lancet avaldatud uuringust selgus, et Sputnik V on hea, sest kaitseb koroonahaiguse vastu 91,6 protsendil juhtudest.

Eeldades, et Sputniku vaktsiini Euroopasse müümisest huvituvad tegelikult mõlemad pooled, lahendatakse segadus peagi. Eesti jaoks ripub nüüd üleval küsimus, mida me oleme teinud, et valmistuda Sputniku V maale toomiseks?