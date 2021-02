Ian Buruma: Biden on keskpärane juht? Suurepärane!

Selliseid aegu tuleb siiski ette harva. Kahjuks on liiga paljud sõjajärgsed USA presidendid otsinud innustust pigem Churchillist kui Chamberlainist ja see on toonud teinekord kaasa uusi sõgedaid sõdu. Need, kes otsivad sõjalist kuulsust ja rahvuslikku hiilgust, soodustavad harva õnne poole pürgimist. Märksa rohkem aitab õnne poole liikuda Bideni-sugune juht.

Äsja ametisse astunud presidenti võrreldakse tihti lootusrikkalt Franklin D. Rooseveltiga. Paljud tema toetajad usuvad minu arvates põhjendatult, et on aeg rakendada tänapäevastatud New Deali majandusprogrammi ja ulatuslikke poliitilisi reforme. Liiga palju raha on koondunud liiga väheste kätte. Ja liiga palju on viimase nelja aasta jooksul purustatud (olgu või ettekujutus, et on olemas selline asi nagu tõde), et võiks loota, nagu saaks USA praegu lihtsalt endisesse olukorda tagurdada.