JUHTKIRI | Eestist peab saama esivaktsineerija

Kahjuks teevad meie vaktsineerimist korraldavad ametkonnad praegu keskpärast tööd. Näiteks õpetajate vaktsineerimise alustamiseks saabus esimene vaktsiinikogus Eestisse juba poolteist nädalat tagasi, aga kaitsesüstimine ei käi täie hooga – seda tegema pidavates haiglates on puudu küll nimekirjad, küll vaktsiinid, küll mõlemad! See pole lohutus, et Soomes edeneb asi praegu samas tempos ja Lätis aeglasemaltki.

Mida suuremas koguses meile vaktsiine saabuma hakkab, seda tähtsamaks muutub, et need suudetaks kohe kasutusele võtta.

Nüüdseks on aeg ka sealmaal, kus võib loobuda kadetsemast selle üle, kes enne ja millist vaktsiini saab. Tuleb rõhuda tempole. Kui eelisvaktsineeritavate seas on neid, kes ei soovi ennast vaktsineerida lasta või kõhklevad, siis ei maksa oodata nende meelemuutust, vaid võtta ette need, kes tahavad lasta ennast esimesel võimalusel vaktsineerida. Ent selleks, et kõhklejaid oleks vähem, ei pea ära põlgama ka n-ö staar- ja eliitvaktsineerimist. Eeskuju on nakkav nagu viiruski.