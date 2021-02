Tosse kandes riigijuhiks. Kamala Harris tõi ketsid Valgesse Majja tagasi, tennise-usku on ka Kallas ja Kaljulaid

Jaanuarikuus ametisse nimetatud USA asepresidendi Kamala Harrise jalatsivalik on pannud nii mõnegi stilisti kulme kergitama. Nimelt on poliitiku lemmikuks Converse’i Chuck Taylori tennised. Ent Harris pole Valges Majas esimene, kel on spordijalanõude vastu soojad tunded.