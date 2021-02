2011. aasta 20. veebruar oli pühapäev, kui sündmusi on tavaliselt vähe. Uudisteportaalid suunasid energia sellesse, et üksteise võidu külmarekorditest teada anda: Jõgeval mõõdeti koguni –30,4 kraadi. Haapsalus jäi temperatuur –20 kraadi kanti. Üks hiljem lastekodu vabatahtlikuna abistanud kohalik meenutas, et nad arutasid toona seltskonnas mitu korda: kui oleks veidigi soojem olnud, ehk oleks tol päeval puhketunni ajal rohkemgi majaelanikke jalutama viidud. Olekseid on kogu juhtumi puhul paratamatult rohkesti. Mis sellel traagilisel päeval tegelikult juhtus? Mida me sellest õnnetusest õppima peame?