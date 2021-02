Indrek Toome: parteitöötajad ei pidanud end kollaborantideks, vaid rahvuskommunistideks. Nad tegid, mida nendes tingimustes suutsid

Praeguseks 77-aastane nõukogude poliitik Indrek Toome läks aegade muutumisest läbi nagu nuga võist. Ta püüdis igal ajal alati parimat ja tegi parimat. Nii on ta alati rääkinud. Oli see kõrgeid ametikohti arvestades võimalik? Otsustage ise.

Te olete üks EÜE loojaid, jah. Aga pean pigem silmas seda, et olete elu jooksul täitnud kõrgemaid võimalikke ametikohti nii komsomolis, parteis kui ka ENSV valitsuses. Kuivõrd te uskusite kommunismi, mis pidi saabuma? Marksismi-leninismi?Päris ausalt öeldes... Arvan, et enamik eesti rahvast ei uskunud kommunismi ja marksismi-leninismi. Hruštšovi sõnul pidi kommunism saabuma 1980. aastal. Seda ei uskunud loomulikult ka mina. Ka need inimesed, kes mind mu töös ümbritsesid, ei uskunud. Nad olid pragmaatikud. Leiti, et see aeg tuleb tööga täita ja püüda Eestimaa arengule toonastes tingimustes kaasa aidata. Kes läks kõrgkooli, kes tööle. Need inimesed ei tahtnud saada dissidentideks ja riigikukutajateks. Nad tahtsid oma ainulaadset ja ainukordset elu elada parimal võimalikul moel, teha karjääri, elada oma perega võimalikult hästi.