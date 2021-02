Söögikoht, mis on süüdi pealinlaste üha kasvavas raamenilembuses

Tokumarul on Tallinnas suisa neli söögikohta, mõni neist pigem püstijalapaik, aga paar viisaka söögikoha mõõtu – nagu ka Solarises asuv kõige esimene Tokumaru, mille sisekujundus on põhjamaiselt karge ja jaapanipäraselt minimalistlik. Pidulikku juubelit siin ehk ei peaks, asukoht suure kaubanduskeskuse toidukorrusel pole teab mis hubane, aga igapäevaseks eineks sobib suurepäraselt.

Restorani saabujate vastuvõtt on meeldivalt tähelepanelik, kuid hiljem tilguvad misosupi sisse esimesed teeninduse tõrvatilgad. Teenindaja on küll malbe, viisakas ja abivalmis, ent kui varem maha istunud laudkond ootab veel pikisilmi eelroogi, aga söögikohta märksa hiljem saabunud laudkond on juba pearoogadega lõpusirgel, on korralduses midagi korrast ära.