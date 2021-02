Venemaa sõjavägi harjutab Balti riikide NATO-st äralõikamist

Välisluureameti peadirektor Mikk Marran ütles eilsel pressikonverentsil, et Zapadil harjutab Vene sõjavägi tõenäoliselt sõda NATO-ga, Balti riikide ülejäänud NATO riikidest äralõikamist ja vägede kaugemalt juurdetoomist. „Jälgime seda õppust kogu aasta väga tähelepanelikult,” ütles Marran. Kuigi õppuse kulminatsioon toimub augustis-septembris, kestavad õppused kogu aasta. Zapadi ajal on oodata Läänemere kohal Venemaa õhuväe lennuaktiivsuse suurenemist ning Venemaa toob siia regiooni tõenäoliselt juurde sõjalaevu Musta mere ja Põhja laevastikust. Zapadi käigus tuuakse Eesti ja Läti piirist 100–200 km kaugusel asuvatele polügoonidele kümneid tuhandeid sõjaväelasi. Samuti on oodata Vene 1. tankiarmee üksuste liikumist Valgevenesse ja ühiseid õppuseid Valgevene sõjaväega.