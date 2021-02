Olen viimastel kuudel palju kirjutanud Covid-19 vaktsineerimisest ja vaktsiinidest (vt näiteks. Härra Reinsalu, mind hämmastas Teie arvamus, et Venemaa vaktsiin Sputnik V on Venemaa hübriidrelv. Arvan, et tänapäeval on kõikide riikide Covid-19 vaktsiinid hübriidrelvad. Palun ärge pidage mind Venemaa mõjuagendiks.