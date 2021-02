Karskusliidu juht Kaja Kallasele: peaministri sõnavõtt riigikogus oli kohatu - Eestis on mitmeid alkoholiprobleemidega inimesi

Peaminister Kallas eilses riigikogu infotunnis sõnas: "Tähistame seda peredes, sööme ühe väikese kiluvõileiva, võtame pitsikese valget viina ja oleme seal sinimustvalgetega, aga me ei kogune suurtes hulkades, sellepärast et see tõstab oluliselt viiruse levikut. See on minu üleskutse."

Ei soovi kärbsest elevanti teha. Muidugi ei pidanud peaminister silmas alkoholi liigtarvitamist. Probleem on selles, et see küsimus on probleemiks väga paljudele meie kaasmaaslastele. Püsivalt ja kogu aeg. Perevägivalla all kannatavad inimesed ei näe vaeva, et midagi demoniseerida. Deemonid on väljas ja reaalsed.