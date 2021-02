PÄEVA TEEMA | Karoliina Vasli piirangutest: valitsusel läks selge sõnumiga ikka uskumatult kaua aega

Ettekandja mure: suletakse või ei suleta?

Antud näide on üks paljudest, kus saadetakse väga erinevaid signaale. Mida aga peaks eestimaalased siit välja lugema? Nädala sees juhtusin vestlema sõbraga, kes töötab ühes söögikohas ettekandjana. Suletakse, ei suleta? Muutuvad kellajad? Nii küsis ta minult kui ajakirjanikult, kas tean vähegi rohkem. Kallase viimased väljaütlemised olid tema sütitanud lootust, et ehk jäädakse senisel kujul lahti. Peaminister ju teada tuntud restoranisõber, varemgi rääkinud, et nende puhul pole suuri keelde vaja.

Samamoodi on segadust koolidega. Haridusminister Liina Kersna on avalikult rääkinud kaugõppe ohtudest ja toonitanud, kuidas hoopis meelelahutust tuleb esmalt piirata. "Kaugõppe risk on see, et noored liiguvad veel enam ringi kui kontaktõppe ajal," maalis ta veel möödunud nädalavahetusel lapsevanematele pildi. Nüüdseks aga on selge, et senisel kujul jätkamine on välistatud, oli juba tegelikult mõnda aega tagasi.

Üks tuttav, kes on õpetaja ning ühtlasi kooliealise ema, ütles, et tal on närvid juba täiesti läbi ja kõige tipuks on pikalt teadmatus sellegagi, kas ja mil vaktsineerimine. "Kogu kära peale hakkasin juba vahepeal ise mõtlema, et kas seda vaktsineerimistki enam tahan."

Tema jutu peale mõtlesin, et loen veidi taustaks, kuidas meil praeguse seisuga üldse vaktsineerimiskava. Maakeeli öeldes on viimased andmed väga puudulikud. Kolleeg kajastas mõne päeva eest, et näiteks ei mainita seal üldse koostööd Qvalitasega ning mobiilseid kabinette.

Mis Kersna poolt mainitud meelelahutusse puutub, siis kultuuriminister Anneli Ott väitis teisipäevases "Aktuaalses kaameras", et kultuurivaldkonnas suuri lisapiiranguid ette näha pole.

Võta siis kinni valitsuse üldises suunas...

Ootaks selgeid sõnumeid