PÄEVA TEEMA | Neeme Korv: Sildarude saaga on filmilik, ent selle üle pikalt targutada on ebaeetiline

Sildarude perekonna lugu on algusest peale väga erandlik. Isegi kui laias maailmas midagi sarnast on ette tulnud, ja küllap neid ikka on, on iga lugu siiski nüanssides isemoodi kaasus. See on lugu suurest andest, edust, rahast, unistustest ja traagilistest pettumustest.

Kogu saaga on kahtlemata filmilik ja kaasahaarav, ent selle üle pikalt targutada on kõrvaltvaataja positsioonilt ebaõige ja ebaeetiline. Me teeme inimestena iga päev valikuid, kuid ise mitte nende juures olles on raske hinnata, mis on õige ja mis vale.