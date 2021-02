Äsja ametisse astunud peaminister Kaja Kallas on mõista andnud, et tema investeeriks pigem inimestesse kui majadesse. Selline väljaütlemine jääb ilmselt segaseks paljudele inimestele. Mitte ainult neile, kes igapäevaselt tervise- ja sotsiaalvaldkonnas töötavad, vaid ka neile, kes arstiabi vajavad. Tallinna Haigla on investeering meie inimestesse, nende tervisesse ja meditsiinitöötajatesse.