POLIITKOLUMNIST | Yoko Alender: koroona tõttu tegime kõigest väikese sunnitud pausi, kliimamuutusest pääsemiseks peame tegema tõelise rohepöörde

Sotsiaalteadlaste tehtud suur väärtusuuring toob välja, et loodus on väärtus, mida eestlased kõige enam endaga seostavad ja see trend on kasvav. Uuringu andmeid kinnitab ka argielu statistika – eestlane käib metsas ja naudib seda. 2020. ehk koroona-aastal külastati riigimetsa matkaradasid, kus on loendurid, 2.9 miljonit korda.

