Rannar Vassiljev: astmeline tulumaks pole enam ühegi suurerakonna jaoks tabu, nüüd tuleks praegune tulumaks korda teha

Kui traditsiooniliselt on astmelise tulumaksu eest seisnud sotsiaaldemokraadid ja Keskerakond, siis viimased aastad on näidanud, et maksuastmed pole enam Eestis ühegi parlamendierakonna jaoks tabu. Veelgi enam, sellise maksusüsteemiga ollakse valmis riiki juhtima. Viimasena nõustus sellega Reformierakond.