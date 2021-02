"Koroonapealinna" Maardu meer: nakatumise kiirele tõusule eelnes koolide avamine, seos oli kohe näha

Ühes nendega suleti ka kultuuriasutused: kinni läksid rahvamaja, noortekeskus ja kunstide kool. Kaugemale linnavalitsuse käsi ei ulatunudki. Huvitaval kombel on Maardu põhikool, linna kolmas haridusasutus, jäänud veel nakatumistest puutumata ning on siiani avatud. Lahti on ka erinevad eraettevõtted - nagu näiteks saunad ja spad. "Enne vabariigi valitsuse korralduste kehtima hakkamist ei taha ju keegi oma äri ära hävitada, ma täitsa mõistan," sõnas Arhipov.

Koolides ja lasteaedades on siiani nakatunud Maardu linnapea sõnutsi üle 40 haridustöötaja.

"Mina isiklikult tunnen kahte õpetajat, kes olid kunstliku hingamise all," märkis Arhipov. "Üks naisterahvas on siiani."

Otsus distantsõppele minna võeti hariduspersonali poolt vastu enamjaolt mõistvalt. Pahameelt võis kohata aga lapsevanemate seas. Ka leidus lapsi, keda muutus häiris, ent samaviisi leidus ka õpilasi, kellele kodus õppimine jällegi meeldivam näis.

Peagi läheb Maardu linnas lahti ka õpetajate vaktsineerimine. Peale koolivaheaega hakatakse vaikselt 1.-4. klasside lapsi kooli hajutatult tagasi laskma. Millal saaks ja tasuks aga täielikut kontaktõppesse naaseda, Arhipov ennustada ei oska.

"Ega enne aprilli kindlasti ei hakka paremaks minema," märkis meer. "Hakkame õpilaste ja õpetajate tervislikku seisukorda jälgima ning teeme otsuseid päev-päevalt."

Märgata tüdimust ja koroonaeitamist

Hetkel on 15 000 elanikuga Maardus nakatunud 470 inimest. Kahe nädala nakatumiskordaja oli veel eile Maardus ulmeline 2900, samas kui Eesti keskmine jääb pisut üle 700.

"Meil tuli päevas juurde 31 ja terveks said 21, seega +10 vahe on nakatumiste kasuks sees," sõnas Arhipov. "See on teiste päevadega võrreldes ikkagi täitsa hästi. Nüüd, kui tulevad vabariigi valitsuse poolt lisapiirangud ka teistele valdkondadele, on oodata enamatki langust. Küll aga võtab see aega - vähemalt kolm nädalat."

Kas kõrge nakatumisstatistika taga võib olla ka leige suhtumine viirust ümbritseva ohu suhtes? Leiab linnast ka koroonaeitajaid?