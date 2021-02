Pätsi ausamba autorid: miks eeldatakse, et monument on midagi igavest?

23. veebruaril oli Eesti riigi ühe rajaja ja esimese presidendi Konstantin Pätsi 147. sünniaastapäev. Selle ja vabariigi aastapäeva valguses uurime arhitekt Toivo Tammikult ja skulptor Vergo Vernikult, kui kaugel on vastuolulise riigimehe monumendi „Riigipea” rajamine, mis on juba enne valmimist ohtralt poleemikat põhjustanud.

„Ma ei kadesta Pätsi ausamba autorit Vergo Vernikut, kes järgmisena vitsad saab. Nüüd on skulptuur tõeline peksupoiss juba enne, kui ta sündinudki on,” ütles Mati Karmin veebruari alguses LP intervjuus Tiina Kruusile. Kas asjad on tõesti nii hullusti? Ja mida üldse teha, et uued monumendid kerkiksid linnaruumi valutumalt?