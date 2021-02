Eero Epner. Tunnustatud geenius

Epner ise - andekale ja tundlikule inimesele kohaselt - jääb preemiat kommenteerides tagasihoidlikuks. Nagu mitmed teisedki laureaadid, ütleb ka Epner, et "ei tunne, et oleks preemia päriselt ära teeninud". Preemia adressaadi õigsuses on samas muidugi enam kui keeruline kahelda.

Palju kiitust on pälvinud Epneri teatrilavastused Kanuti Gildi SAAL-is koos Juhan Ulfsaki ja Mart Kangroga. "Workshop" sai tunnustuse 2019. aastal teatriauhindade jagamisel (2018. aasta loomingu eest) ning kriitikute kiituse pälvis ka eelmise aasta augustis publiku ette jõudnud "Kas te olete oma kohaga rahul". Lavastus vaatest, ridadest ning ruutmeetri keskmisest hinnast. Mis on see, millest me oleme ilma jäänud? Aga see, millest unistame? Mis on see, mis laguneb ja mis on see, mida näeme oma viienda korruse aknast? Lavastus tabas täppi mitmes mõttes ning sobitus "koroonaajastussse" hästi.