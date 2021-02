PÄEVA TEEMA | Vilja Kiisler: piirangud ei tööta, järelikult teeme neid juurde?

Eelmise valitsuse ajal oli viiruspiirangutega peamiselt see mure, et ei saanud aru, missuguse loogika alusel kinni pannakse ja lahti hoitakse. Mäletate küll, see koolid versus kirikud ja muu aju kiirelt lühisesse ajav kraam. Uue valitsuse ajal olen järjest vähem hakanud aru saama teadusnõukoja rollist otsuste sünni juures. Võimalik, et mind vaevab häda omaenese mõistuse pärast.

Vilja Kiisler ajakirjanik 4