PÄEVA TEEMA | Vello Saar: valitsus nägi tonti seal, kus paistab lahendus

Selle asemel tegi valitsus korralduse piirata meie ettevõtete tegevust, sulgedes veekeskused, ujulad ja saunad.

Kahjuks on probleemi võimaliku lahenduse nägemise asemel tehtud nüüd spaadest ja sealhulgas ka Spaaliitu kuuluvatest taastus- ja kuurortravi ettevõtetest peksupoisid. Kliendid peavad meid süüdlasteks teenuse osutamise lõpetamise eest. Mingi osa avalikkusest peab meid saamatuteks ja küündimatuteks ettevõtjateks, kes anuvad aina riigilt toetusi.

Me ei ole kasuahned ettevõtjad, kes soovivad teenida miljoneid. Ka majanduskasvu ajal pole turism väga kõrge kasumlikkusega ettevõtmine. Samas on see üks olulisi "tööstusi" väljaspool pealinna. Oleme maapiirkondade olulised tööandjad ning peame vastutama oma töötajatele töö tagamise eest.