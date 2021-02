Heidit Kaio: Evelin Ilvese suhtes sündinud ebaõiglus tuleb heastada

Esimene leedi on alati abikaasa varjus

„Mulle öeldi, et sa olid tema naine ja nüüd sa lihtsalt ei ole enam tema naine," meenutab endine presidendiproua Evelin Ilves aega, mil lahutas president Toomas-Hendrik Ilvesest ja kui selgus, et ta jääb ilma presidendiproua pensionist. Seda hakkas saama Toomas-Hendrik Ilvese uus naine. Lisaks ei makstud üheksa aasta eest, mis Evelin Ilves seisis enda abikaasa, vabariigi presidendi kõrval tema eest ka sotsiaalmaksu ja selle aja eest ta vanaduses pensioni ei saa. Küüniliselt võiks öelda, et maha visatud aeg.