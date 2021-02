Carri Ginter: dopinguotsust ootavad sportlased peavad rippuma mitu kuud häbipostis, saamata oma süütust tõestada

Heiki Nabi sõnas ise videosilla vahendusel: „Kui keegi üldse on huvitatud kiirest lahendusest, siis mina. Mängus on minu karjäär ja au.“ Sinu nimi riputatakse ajutise võistluskeeluga koos avalikku häbiposti. See võtab praeguse teema kokku.

Eesti Antidopingu Agentuur kiireid lahendusi ei paku. Eliise Petersoni kaasust menetlesid nad rohkem, kui 18 kuud. „Menetlesid“ on siinkohal heatahtlik liialdus. Reaalsus on see, et sportlane ootas oma saatust ja lootis, et asjad liiguvad – aga tegelikkuses need lihtsalt ei liikunud.

Nii jäävad ainult muremõtted ja määramatus. Nimi koos kahtlustusega on avalikus ruumis väljas ja võistelda ei saa. Aga oma süütust tõestada ka ei saa.

Häire andnud proovi tulemus tuvastati 2019 mais. Kulgema hakkas kolmekuuline tähtaeg saata paberid distsiplinaarkolleegiumile. Seda ei tehtud. 2020 veebruaris kirjutas Henn Vallimäe sportlasele, et asi on üle antud „kolleegiumile“. See on vale. Toimik maandub asja lahendajate laual alles 2020 oktoobri lõpus. Mis toimus vahepeal?