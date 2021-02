Ülo Kivine: Joe Bideni ametisse asumine mõjutab ka Eesti piimajoojat

Vastne Ameerika Ühendriikide president otsustas taas liituda Pariisi kliimaleppega. Bideni samm tugevdab Euroopa Liidu seniseid püüdlusi saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Hiina president Xi Jinping lubas juba varem, et samaks tähtajaks teeb ka tema riigi tööstus rohepöörde. Kliimaneutraalset majandust soovivad näha kõik maailma suurvõimud, mistõttu rohepöörde osas valitsev ühtsus tundub olevat maailma uus reaalsus.

Suur osa eurooplaste ökoloogilisest jalajäljest pärineb toidust, mille valmistamisele kulub rohkem loodusressursse kui näiteks kogu liiklusele. Piimatoodetel lasub märkimisväärne osa toiduainetetööstuse jalajäljest.

Ma usun, et põllumajandussektor tegeleb praegu samamoodi otsingutega, kuidas keskkonnateadlikkusest lähtuvad muudatused tootmisesse juurutada. Me soovime väga sellealast koostööd farmeritega. Süsinikuneutraalsuse saavutamiseks tuleb vähendada põllumajanduses tekkivaid heitkoguseid. Tasub mõelda asjaolule, et iga farm on samal ajal ka biokütuse allikas.