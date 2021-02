Arkadi Popovi mantlipärija Lilian Lääts: koroona teise lainega on mindud liiga liberaalset teed

Kuidas inimesed praeguses kriisis arsti hinnangul käituvad?

See teeb kohati kurvaks… Olen endale lubanud mitte lugeda kommentaare ja vaktsiinivastaste seisukohti. See lakkamatu võitlus reeglite vastu, kuidas lõputult aetakse juttu, et arstid on ravimifirmade poolt kinni makstud, levitatakse kuulujutte, kuidas koroonadiagnoosi puhul saab lisamatusetoetust – teadlikult valetatakse. Ja väga osavalt, nii et paljud usuvad.

Mitte ühegi meediku töökoormus pole jäänud samaks, kõik pingutavad ja teevad rohkem tööd. Mina hoian ka vaktsineerituna distantsi ja kannan maski. Me peaksime ühiselt pingutama, aga grupp inimesi hõiskab, et see kõik on vandenõu.

Kas meedikud on alati suutnud oma sõnumit õigesti edastada? Võib-olla pole rahvas kõigest teadlik, kasvõi vaktsiiniinfost?

Infot tuleb jagada, aga ka selekteerida. Räägin oma töötajatega tihti vaktsineerimisest. Ka nende hulgas oli kõvasti vaktsiinides kahtlejaid. Detsembri keskel tegime küsitluse – kiirabikeskuses oli vaktsiinisoovijaid 35%, aga praeguseks on töötajaskonnas vaktsineerituid 71%. Ilmselt vastasime neile küsimustele õigesti. Ka minul oli vaktsiini kõrvaltoime pärast teist doosi, kerge nõrkus ja väsimus. Aga olen pärast valvet ka väsinud, mis siis! Kas olla päev väsinud või sattuda intensiivi? Mis valikud siin õigupoolest on?