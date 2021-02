New Yorki maratoni läbis president 2018. aastal vanuseklassis N45-49 ajaga 4 tundi ja 2 minutit. Kümme aastat varem oli ta Luxembourgi maratoni klassis N35-39 läbinud ajaga 3 tundi ja 55 minutiga ehk et tegu on kadestamisväärselt stabiilse sportlasega.

Samasugune stabiilsus iseloomustab president Kaljulaidi viite aastapäevakõnet, mis on „joostud sama ajaga".