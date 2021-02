Mari-Vivian Ellam presidendi kõnest: kõiki lapsi pole võimalik eestikeelsesse kooli panna, sest neid koole jääb aina vähemaks

„Saan aru, et teil on seda raske mõista, aga nii see lihtsalt on – eestlastena vajame kindlat teadmist, et saame kõikide siin koolis käinud inimestega eesti keeles rääkida. Vajame veendumust, et kõigil siia sattunuil, ükskõik kas nad on tulnud varem või nüüd, on võimalus ja isegi kohustus panna oma laps eestikeelsesse kooli,“ ütles president oma kõnes.

Paraku on meie reaalsus juba täna, et paljudel vanematel ei ole võimalik panna oma laps ei eestikeelsesse lasteaeda ega kooli, rääkimata kohustusest, sest selliseid koole lihtsalt pole. Paljudes Eesti piirkondades on alles jäänud vaid segakeelsed või venekeelsed koolid ja praegused suundumused soodustavad tugevalt selle trendi jätkumist.