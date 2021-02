Esimesena kaotas Eesti vabariigi eest elu salapärane lätlane

Kuigi seda, et 24. veebruaril 1918 Rannavärava juures Vene madrustega peetud tulevahetuses sai surma Johann Muischneek, on teatud kaua, valitses pikalt segadus selle kohta, kes ta ikkagi oli. Teda on eri allikates nimetatud nii kooliõpilaseks, reaalkooli vilistlaseks kui ka ohvitseriks, samuti on vaieldud tema rahvuse üle. Nüüdseks on Läti ja Eesti ajaloolaste jõupingutustega kindlaks tehtud, et tegemist oli 1883. aastal Lätis Rauna lähedal sündinud Jānis Muižnieksiga, kes pidas Tallinnas poeselli ametit.

Kui kindlad võime aga olla, et Muischneek oli tõepoolest ajaloos esimene Eesti vabariigi eest elu andnud mees?