Hüvasti, Kadriorg ja Stenbocki maja! Kas Mailis Reps läheb ajalukku moosivargana?

Mailis Repsi poliitilist nekroloogi on veel vara kirjutada, kuid üks on kindel: presidendikandidaati ega Keskerakonna juhti temast ei saa. Kriminaalkorras süüdimõistmise korral on tema poliitiline karjäär läbi, sest ta heidetakse automaatselt erakonnast välja.