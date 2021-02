Kas Mailis Reps läheb ajalukku moosivargana? Mitte iga poliitik pole võimeline sirge näoga täielikku kelbast ajama, aga Reps on

Mailis Repsi poliitilist nekroloogi on veel vara kirjutada, kuid üks on kindel: presidendikandidaati ega Keskerakonna juhti temast ei saa. Kriminaalkorras süüdimõistmise korral on tema poliitiline karjäär läbi, sest ta heidetakse automaatselt erakonnast välja.