Eesti oma Jamie Oliveri ehk proua Virkuse probleem: liiga palju isuäratavaid retsepte

Esiteks ei saa öelda, et eestimaalastel poleks oma Jamie Oliveri. On, suisa mitu, ja üks neist kahtlemata Lia Virkus. Teiseks tuleb tunnistada, et Virkus on Oliverist laiahaardelisem ja põhjalikum – proovige üles lugeda kokaraamatuid, mida ta on avaldanud üksi või kellegagi kahasse. Ning kolmandaks: tahaks loota, et praegune meistriteos pole viimane, vaid järgneb veel palju harivat ning ka teosed „Minu parimatest parimad” ja „Minu parimate parimatest parimad”.

Kui Oliver õpetab maailma, siis Virkus Eestit tegema lihtsaid ja maitsvaid roogi, kusjuures palett on laiaulatuslik ehk toidud on pärit siit ja sealt ja ka kolmandast piirkonnast.