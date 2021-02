PÄEVA TEEMA | Eero Merilind: me ju ei saada kõiki köhijaid kohe röntgenisse. Ka koroonaviirust tuleb käsitleda klassikalise tõvetekitajana

Adam Grant kirjutab oma uues raamatus „Think Again: The Power of Knowing What You Don't Know „, et samapalju aega, kui me kulutame mõtlemisele (thinking), peame me kulutama ka ümbermõtlemisele (rethinking). Teadmised muutuvad ning seisukohad samuti, kui oleme võtnud mingis asjas väga jäiga arvamuse, siis võib juhtuda, et me oleme ja jäämegi valele teele. Metsa eksinuna ei peaks me tormama otse edasi, vaid aeg-ajalt seisma jääma ning ümbermõtestama ja tegema uue plaani, kuidas kaosest välja saada.

Koroonaviirus on muutnud haiguse käsitlust ning minu arvates on nüüd aeg taastada klassikaline lähenemine.