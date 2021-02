Elus on hetki, mil saad loota vaid endale. Vaktsineerimisega nii ei ole. Loota saab vaid riigile. Valitsus hankis vaktsiinid, saadab need laiali, korraldab logistika, nimekirjad ja süstimise. Me kõik saame seda kõrvalt vaadata ja loota, et nende tegevus muutub sama süsteemseks ja tulemuslikuks, kui on lubadused. Kahjuks kõik lonkab. Häbi ja piinlikkus saadab seda protsessi, selle kõrval ununeb isegi sotsiaalministeeriumi kantsleri eliitvaktsineerimine.