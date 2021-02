Jazzkaar 2021 avaldas põhiprogrammi

Uued kontserdikavad ja heliplaadid valmivad festivaliks ka mitmetel Eesti muusikutel ja nende rahvusvahelistel kooslustel – Joel Remmel Trio, Janno Trump Clarity Ensemble, deLULU, London-Tallinn Cosmic Bridge, The Motown Sound ja Tanel Ruben Quintet tutvustavad oma uusimat loomingut. Fookuses on ka 2020 aastal välja antud albumid – Raivo Tafenau “The Same Differences”; Argo Valsi “In Loving Memory Of”, mis viib kuulajad uitama elektroonilistele helimaastikele; ansambli Dagö seitsmes album “Küte” tuuakse esmakordselt tallinlasteni; Florian Walter ja Mart Soo esitavad kosmilist retrofuturistlikku muusikat plaadilt „The Golden And Other Ratios“; ning Mingo Rajandi Quintet feat. Liisi Koikson esitavad haaravaid lugusid debüütalbumilt "To Be!". Jazzkaare debüüdi teeb orkester New Wind Jazz Orchestra esitades rahvusvahelise haardega pianisti ja helilooja Kristjan Randalu loomingut, kavas on mitmeid esiettekandeid.